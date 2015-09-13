الحكومة اليمنية تنسحب من محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة

قالت الحكومة اليمنية اليوم الأحد إنها لن تحضر بعد الآن محادثات السلام التى تتوسط فيها الأمم المتحدة مع مناوئيها من الحوثيين موجهة بذلك ضربة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ خمسة أشهر.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فى بيان على موقعها على الانترنت "قرر اجتماع مشترك برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية ونائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح عدم المشاركة فى أى مفاوضات مع ميليشيا الحوثى وصالح الانقلابية قبل الاعتراف بالقرار الدولى 2216 ."

وقالت إن الاجتماع أكد " عدم المشاركة فى أى اجتماع حتى تعلن الميليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولى 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط".