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مقتل 270 من الجيش السورى وجيش التحرير بمعارك بريف دمشق خلال72 ساعة

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مقتل 270 من الجيش السورى وجيش التحرير بمعارك بريف دمشق خلال72 ساعة مقتل 270 من الجيش السورى وجيش التحرير بمعارك بريف دمشق خلال72 ساعة
أعلنت مصادر فى المعارضة السورية المسلحة مقتل ما لا يقل عن 270 عنصرا من الجيش السورى وجيش التحرير الفلسطينى فى معارك متواصلة فى ريف دمشق منذ الجمعة الماضية.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" اليوم "الأحد" أن الاشتباكات التى يخوضها ما يسمى بـ"جيش الإسلام" المعارض تركزت فى منطقة قيادة الأركان الاحتياطية فى ضاحية الأسد بالغوطة الشرقية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية سعت لسحب عشرات الجثث من المنطقة وسط قصف عنيف استهدف محاور الاشتباكات ، فيما ذكرت مواقع لناشطين سوريين معارضين أن جيش الإسلام سيطر على سجن النساء القريب من سجن دمشق المركزى فى مدينة عدرا إثر اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية.

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