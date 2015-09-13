الطيبي: اقتحام وحدات اسرائيلية لحرم الاقصى يتطلب وقفة عربية

غزة / أ ش أ/



> أكد عضو الكنيست أحمد الطيبى أن اقتحام وحدات إسرائيلية خاصة لحرم المسجد الأقصى يتطلب وقفة عربية تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية.

>وقال الطيبى ـ فى تصريح خاص لقناة ( سكاى نيوز) اليوم الأحد ـ إن إغلاق إسرائيل لأبواب المسجد الأقصى بشكل متكرر مؤخرا يهدف الى خلق واقع جديد يراد به تقسيم زمانى ومكانى للمسجد الأقصى وهو خط احمر لا يمكن القبول به.

>وأضاف أن هناك مئات من القوات الخاصة الإسرائيلية تطلق قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطى بين الحين والاخر ، كما أنها تسمح بدخول المستوطنين اليهود لباحات المسجد ، مشددا على ضرورة عدم السماح بمرور هذا الحدث الذى يهدف الى تغيير الوضع فى المسجد الأقصى .

>يذكر أن قوة عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت صباح اليوم حرم المسجد الأقصى فى مدينة القدس المحتلة حيث اعتدت على المصلين ، وذلك فى محاولة لتمهيد الطريق أمام المستوطنين المتشددين لدخول الموقع المقدس عند المسلمين.

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });