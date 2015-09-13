للحاج مريض السكر.. قلم الأنسولين وحذاء طبى أساسيات لسلامتك خلال الحج

لحجاج بيت الله الحرام من مرضى السكر، عليهم الحذر أثناء أداء المناسك بما لا يخل بصحتهم، ولذا عليهم اتخاذ احتياطات جيدة تحافظ على صحتهم.

وفى هذا الشأن أكد الدكتور محمد عمرو أخصائى الباطنة والسكر على أن مريض السكر مطالب بالحرص التام عند تناوله للطعام خلال الحج بالحفاظ على مستويات السكر فى الدم دون ارتفاع، كما عليه أن يرتدى حذاء طبيا حاميا لقدميه من الحرارة الشديدة ويساعده على التحرك بسهولة ويحفظ قدميه من التشققات والقرح والإصابات.

ويضيف على مريض السكر الحفاظ على جرعات تعاطيه للأنسولين والتركيز على الأطعمة الصحية دون الإسراف فى النشويات، وتابع عمرو مؤكدا على أنه لابد من اصطحاب أقلام الأنسولين وجرعات جديدة منها وغير مستخدمه، كذا جهاز السكر، ومرآة صغيرة وفحص القدم بين الحين والآخر تحسبا للإصابات.

وعلى مريض السكر حسب أخصائى الباطنة، ضرورة تنظيف قدمه وغسلها وتجفيفها جيدا، مع قص الأظافر بشكل صحى وسليم، حتى لا يعانى من العدوى الجلدية، وعليه طلب المساعدة عند الشعور بدوار او دوخه أو هبوط مفاجئ لمستوى السكر.