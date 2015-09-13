الزمالك يسعى للفوز على أورلاندو الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية

يختتم فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاحد فريق الزمالك مبارياته فى مرحلة دورى المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بمواجهة صعبة أمام فريق أورلاندو بطل جنوب إفريقيا على ملعب استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.

وهى المباراة التى ستحدد اول وثانى المجموعة ، ويكفى القلعة البيضاء التعادل حتى تضمن صدارة المجموعة وفى هذه الحالة سيواجه النجم اساحلي التوفسي الذى احتل المركز الثاني في المجموعة الأولي.

يدير المباراة الحكم الرواندى هودى مونيمانا ويعاونه مواطنه سيوجين نداجيجمانا كمساعد أول والبوروندى جين كلود كمساعد ثان.

وأكد البرتغالى “جيسوالدو فيريرا” المدير الفنى لفريق الزمالك ، أنه يدرك أهمية الفوز على أورلاندو بطل جنوب إفريقيا في ختام دوري المجموعات بكأس الكونفيدرالية ليواصل التربع على قمة المجموعة الثانية.

وأضاف فيريرا خلال المؤتمر الصحفي باستاد بتروسبورت قبل المباراة، ”أن أورلاندو فريق قوي جدا، ولديه خط هجوم متميز لكن يعانى من مشاكل دفاعية التى سنستغلها” .

مؤكدا أن الزمالك يبحث عن الفوز فقط رغم أن التعادل يمنحه الصدارة .

وأشار إلى أنه لا يفكر فى مباراة سموحة فى نصف نهائي الكأس فى الوقت الحالى , وقال “نفكر فى كل مباراة كمرحلة وبعد الانتهاء منها نفكر فى المرحلة الثانية وفى الوقت الحالى أهم شئ مباراة اورلاندو”.

وأضاف “سنلعب للفوز رغم الإرهاق والإصابات والغيابات التى ضربت الفريق ، مثل إبراهيم صلاح وحازم إمام وأحمد الشناوى, بعد معسكر المنتخب المصري الطويل; مما أثر على اللاعبين المجهدين إلا أنهم يستعدون لمواصلة الانتصارات”.

وأوضح فيريرا أن اتحاد الكرة, أخطأ ومعه الجهاز الفنى للفراعنة, بسبب تنظيم معسكر مباراة تشاد لفترة طويلة, تخللته فترة إعداد بدنية قوية, مما أرهق نجوم الزمالك, وتسبب فى الإصابات، كما أخطأ الجهاز الطبي للمنتخب فى حق حازم إمام قائد الفريق, بسبب الإصرار على علاجه ولعب مباراة تشاد كاملة رغم أنه مصاب.

وسيستعيد الزمالك خدمات أيمن حفنى صانع الألعاب الذى غاب عن آخر مباريات الفريق أمام الصفاقسى بسبب الإيقاف، بينما يخسر جهود الثنائى باسم مرسى وإبراهيم صلاح بسبب الإصابات التى تعرض لها كل منهما خلال مباراة منتخب مصر مع تشاد فى التصفيات الافريقية.

من جانبه أكد “إيريك تنكلر” المدير الفنى لفريق أورلاندو بيراتس أنه يحترم فريق الزمالك الذى سيواجهه اليوم فى ختام دوري المجموعات بكأس الكونفيدرالية على استاد بتروسبورت, وقال نمتلك لاعبين مميزين وأصحاب خبرات افريقية.

وأضاف تنكلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، “أن أورلاندو يسعى لتحقيق الفوز ، بغض النظر عن التأهل لنصف النهائي, مشددا على أن فوز الزمالك بالمباراة الأولى يعتبر أمرا طبيعيا فى كرة القدم, ولن يكون مقياسا للمباراة الثانية “.

وأشار إلى أن عدم وجود الجمهور لن يؤثر على لاعبيه أو لاعبي الزمالك لأنهم من المحترفين ولديهم القدرة على التعامل مع كل الظروف .

وقال أن بطل مصر لديه النجوم على أعلى مستوى ويشكلون خطورة كبيرة مثل باسم مرسي وأيمن حفنى وحازم إمام, وعمر جابر ويستطيع مواجهة أى فريق بالبطولة.

وأعرب تنكلر عن تمنياته بالتوفيق لرفيق الملاعب إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك, في مسيرته مع الفريق, وقال “لعبت ضده فى مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 1996 , التى أقيمت بجوهانسبرج وفاز الفراعنة فى ذلك الوقت بهدف لأحمد الكأس”.