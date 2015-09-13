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رئيس البعثة الطبية: 4 وفيات بين الحجاج المصريين و10270 حالة ترددت علي العيادات

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رئيس البعثة الطبية: 4 وفيات بين الحجاج المصريين و10270 حالة ترددت علي العيادات رئيس البعثة الطبية: 4 وفيات بين الحجاج المصريين و10270 حالة ترددت علي العيادات

أرشيفية

صرح الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية المصرية للحج ان عدد الحجاج الذين ترددوا على العيادات الخارجية التابعة للبعثة الطبية بلغت ١٠٢٧٠ حالة حتي مساء أمس السبت منهم ٨٩٧٠ حالة بمكة المكرمة، ٧٧٦ حالة بالمدينة المنورة ٥٢٤ حالة بمدينة جدة.
> وأكد عطا عدم وجود أمراض وبائية بين الحجاج المصريين في الاراضي المقدسة ، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تم دخولها إلى المستشفيات هم ٣١ حالة ، مازال يخضع ٢٠ حالات منها للعلاج بينما خرجت ١١ حالات بعد تحسنها و ١٩ حالة خضعت لجلسات الغسيل كلوي ،
> وأضاف الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية المصرية للحج أن عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بلغ أربع حالات وفاة بسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية ، بالإضافة للمتوفين فى حادث الرافعة ليصبح إجمالى الوفيات 6 حالات.

 

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أونا

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