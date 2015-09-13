وزير الخارجية الفلسطيني يصل القاهرة‎ للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في زيارة لمصر للمشاركة في اجتماع رقم 144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، لبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين .

> ويناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وبند حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربى الإسرائيلي، وجهود حل الأزمة السورية في ظل أزمة اللاجئين والنازحين فى الداخل والخارج بحضور المبعوث الأممى الخاص بسوريا ستيفان دى ميستورا ،بالإضافة بحث الأوضاع فى ليبيا والعراق واليمن و بنود حول التضامن مع لبنان والسودان والوضع فى الصومال وجزر القمر، وبند حول احتلال إيران للجزر الإماراتية العربية الثلاث، والتعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب و نزع التسلح وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل .