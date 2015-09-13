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الصحة: توقيع الكشف الطبي على 7328 من المرشحين للانتخابات البرلمانية

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الصحة: توقيع الكشف الطبي على 7328 من المرشحين للانتخابات البرلمانية الصحة: توقيع الكشف الطبي على 7328 من المرشحين للانتخابات البرلمانية

مجلس النواب – أرشيفية

أعلنت المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 7328 من طالبي الترشح للانتخابات البرلمانية 2015، حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، السبت، في آخر أيام الكشف الطبي.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أعلن أنه تقرر مد فترة توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لوزارة الصحة إلى 12 سبتمبر الجاري بدلًا من التاسع من الشهر ذاته، لزيادة عدد المرشحين الذين سيوقع عليهم الكشف بعد قرار العليا للانتخابات بضرورة توقيع الكشف الطبي على المرشحين الذين سبق توقيع الكشف عليهم تنفيذا لحكم القضاء.

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