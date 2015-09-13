50 متحدثاً في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مشاركة أكثر من 50 متحدثاً عالمياً بينهم وزراء ورؤساء ومسؤولو كبرى الشركات العالمية في الدورة الثانية لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «إدارة المشاريع تدعم الابتكار»، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع العالمي، وذلك خلال الفترة من 22 – 24 من نوفمبر المقبل.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للمنتدى، حرصنا على استضافة متحدثين عالميين بارزين، ليقدموا تجاربهم وقصص نجاحهم وخبراتهم في مجال إدارة المشاريع بمختلف أنواعها؛ مثل البنى التحتية وقطاعي النقل والمواصلات، والاقتصاد، والتجارة، والمال، والرياضة، والفن، مع التركيز على محور الإبداع والابتكار، تماشياً مع توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد عام 2015 عاماً للابتكار.

وأكد الطاير أن إدارة المشاريع تلعب دوراً حيوياً وقيادياً في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع؛ لأنها تساعد في تحقيق الأهداف التنظيمية لأي هيئة أو مؤسسة أو شركة، ويتطلب هذا الدور وجود نظام مؤسسي لإدارة المشاريع والبرامج ومحافظ المشاريع، وكذلك كفاءات مؤهلة في إدارة المشاريع، مثل مدير برامج ومدير مشاريع ومدير مكاتب مشاريع، تتمتع بالمهارة والريادة ودور قيادي، بما يسهم بشكل فعال في بناء بيئة لإدارة المشاريع تتميز بالقوة والرصانة ولا تشكل عبئاً على المؤسسة.

دور محوري

وأضاف: إن تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يأتي في إطار حرص مدينة دبي على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات، من خلال استقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين من ذوي الكفاءة والسمعة الدولية الواسعة عبر محافل وفعاليات عالمية توظفها كمنصات فعالة لنقل المعرفة. كما يأتي انطلاقاً من حرص دبي كذلك أن تكون حلقة وصل تساهم في تناقل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة وضمن شتى المجالات، انطلاقاً من كونها مدينة عربية الانتماء عالمية الطابع والتوجه.

خبرات عالمية

ومن أبرز المتحدثين العالميين الذين يستضيفهم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع؛ الدكتور روديجر جروبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دويتشه بان» الألمانية، التي تعتبر أكبر شركة متخصصة في مجال تشغيل القطارات والسكك الحديدية في أوروبا، حيث تتولى تشغيل شبكة السكك الحديدية الألمانية التي تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر، وتشمل خدماتها نقل البضائع والركاب، كما تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 130 دولة حول العالم، ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف.

ويمتلك الدكتور جروبي خبرة واسعة تزيد على 30 عاماً، حيث عمل في عدة شركات في ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي عام 2001 تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة دايملر ايه جي، وتولى مسؤولية التطوير المؤسسي ووضع استراتيجية الشركة وعمليات الدمج والاستحواذ وعقد الشراكات الصناعية والتكنولوجية، كما أشرف على جميع أنشطة الشركة في منطقة شمال شرق آسيا، إلى جانب عمله رئيساً لمجلس إدارة شركة الطيران الأوروبية للدفاع الجوي، وفي عام 2009 تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (دويتشه بان).

متحدثون إماراتيون

ومن دولة الإمارات يستضيف المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2008، وقبل ذلك شغل منصب وزيــر المواصـلات ومنصب وزير تطوير القطاع الحكومي، وعمل خلال الفترة 1991 ـــ 1996 في وظيفة مـدير قرية دبي للشحن بمطار دبي الدولي، ثم تولى منصب نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي للفترة من 1996 ـــ 1998، كما شغل العديد من المناصب في شركات القطاع الخاص.

والمنصوري حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة صناعة ونظم إدارة من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية ودبلوم في تحليل نظم وبرمجة الحاسب الآلي من معهد تقنية الحاسوب في لوس أنجليس، كاليفورنيا.

ومن المتحدثين الإماراتيين معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة في الدولة، وهي الوزارة التي تضطلع بمهام المساهمة في التنمية المستدامة وتنسيق وتمثيل شؤون البترول والمعادن والكهرباء والماء وعلى حسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات.

ويشغل المزروعي، إضافة إلى منصبه الوزاري، عدداً من المناصب؛ منها رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ورئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول، ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للغاز المسال.

ويتمتع المزروعي بخبرات إدارية متميزة في مجال إدارة الشركات في عدة قطاعات تشمل صناعة السفن وأنظمة الدفاع وقطاع الخدمات البترولية والنفط والغاز وقطاع التطوير العقاري.

خبراء فضاء

ويستضيف المنتدى الدكتور إدوارد هوفمان، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للمعرفة في وكالة الفضاء وعلوم الطيران (ناسا)، ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والإجراءات والممارسات للترويج الناجح لخلق المعرفة والإبقاء عليها ونشر ثقافة المشاركة لدعم نجاح المهام، وقام هوفمان قبل شغل هذا المنصب بتأسيس وإدارة الأكاديمية الخاصة بتطبيق برامج قيادة المشاريع والهندسة في وكالة ناسا لمدة تزيد على عشرين عاما.

وتضم قائمة المتحدثين مارك لانجلي الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد العالمي لإدارة المشاريع، الذي يضم في عضويته أكثر من (700) ألف عضو من الأفراد والمؤسسات من جميع أنحاء العالم.

وكرس لانجلي جهوده في إبراز أهمية وقيمة إدارة المشاريع وبرنامج وإدارة المحافظ للمسؤولين التنفيذيين في الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية ووسائل الإعلام، حيث يقوم بجولات مكوكية حول العالم للعمل بشكل مباشر مع المتخصصين في إدارة المشاريع وأعضاء المعهد وحملة شهادات إدارة المشاريع والمتطوعين، بهدف تطوير مهنة إدارة المشاريع.

المتحدث الآخر في المنتدى هو الدكتور تيري كوك دايفز، وهو خبير ومتخصص في الإدارة العامة وإدارة المشاريع منذ أواخر 1960، وهو استشاري لدى عدد من المنظمات المرموقة لما يربو على عشرين عاما، وساهمت اتصالاته ومشاركته الدولية في إقامة علاقات وثيقة مع أكثر من (100) منظمة عالمية رائدة.

ودايفز حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة المشاريع وشهادات أخرى في الهندسة الكهربائية وإدارة الحسابات والاستشارات، وهو يشارك بشكل منتظم في مؤتمرات عالمية بصفته متحدثاً رئيساً في مثل هذه الفعاليات.

ومن الإمارات أيضا سيستضيف المنتدى الدكتور علي بن سباع المري، وهو من القيادات الشابة في حكومة دبي، الذي طور معارفه الشخصية واستثمرها لخدمة الواقع العملي للأداء الحكومي، حيث حصل على الدكتوراه في تخصص القيادة والاستراتيجية عن دراسة تطبيقية تناولت عدد من الدوائر الحكومية في حكومة دبي، وتمكن من خلال تدرجه في عدد من المناصب الإدارية من اكتساب خبرة واسعة والمساهمة بفاعلية في دعم تطبيقات الإدارة الاستراتيجية، وله العديد من المساهمات في الأنشطة التعليمية والتدريبية لتطوير الموارد البشرية في شرطة دبي، إضافة إلى عضوية اللجان وفرق العمل المتخصصة في تطوير الاستراتيجيات وآليات وأنظمة العمل.

يشغل الدكتور علي المري منصب الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، منذ مارس 2013، حيث ساهم بشكل فاعل في تطوير الأنشطة التعليمية والتدريبية والبحثية في الكلية، بما يحقق رسالتها في تمكيين قادة المستقبل وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في الدولة والوطن العربي على اعتماد سياسات عامة فعالة.

فن الابتكار محور أساسي في برنامج الفعاليات

تماشياً مع اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2015 عاماً للابتكار، وبمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص أسبوع وطني إماراتي للابتكار في الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر المقبل، يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الخبير العالمي في مجال فن الابتكار توم كيلي مدير عام شركة «ايدو»، الشركة الرائدة في مجال التصميم والتطوير ذات الشهرة العالمية، ويمارس كيلي الابتكار كل يوم في حياته، حيث يعد ضمن أهم الشخصيات الرائدة في مجال الابتكار، وذلك لقدرته على تعزيز ثقافة الإبداع في الشركات التي عمل بها.

كما أنه ألفَ ثلاثة كتب في مجال الابتكار والإبداع هي: «الثقة الإبداعية» الذي يطرح رؤيته في مجال القيادة التحفيزية وحل المشكلات، والكتاب عبارة عن دليل للتعرف على القدرات الإبداعية وإطلاق العنان لها داخل كل موظف، والكتاب الثاني: «فن الابتكار» الذي يلخص نهج شركة «ايدو» في تصنيع منتج ناجح مع التركيز على العصف الذهني والعمل الجماعي، أما الكتاب الثالث فهو «الأوجه العشرة للابتكار» وهو عبارة عن عشر استراتيجيات فريدة لضمان نجاح الأفكار الجيدة في السوق.

وقد تم تعيين «توم» كأول زميل تنفيذي من قبل عميد كلية هاس للأعمال بجامعة كاليفورنيا بيركلي، وفاز في عام 2009 بجائزة كيلوج للقيادة المميزة من كلية كيلوج للإدارة في جامعة نورث ويسترن.

أهداف المنتدى

تهدف هيئة الطرق والمواصلات من تنظيم المنتدى إلى تسليط الضوء على إمارة دبي باعتبارها مدينة رائدة في مجال إدارة المشاريع؛ لأن نجاحاتها في هذا المجال تبلورت في تبني أرقى المعايير العالمية في تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة، التي نالت اهتماماً عالمياً واسعاً مثل برج خليفة، ومترو دبي، ومشاريع مطارات دبي والموانئ العملاقة، والمشاريع المعمارية الفريدة التصميم، وغيرها الكثير. وتوجت إمارة دبي هذه النجاحات بفوزها بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، المعرض الأضخم والأعرق عالمياً، وسيكون للمعرض مردود اقتصادي ضخم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

محاور المنتدى

تناقش الدورة الثانية لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع مواضيع جديدة تشمل قطاع الطيران، والإبداع والابتكار، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، والضيافة، والمشاريع الرقمية، كما سيستمر المنتدى في طرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بالمدن الذكية، وإكسبو 2020، ومكتب إدارة المشاريع، والحوكمة وإدارة المشاريع المؤسسية، والبنى التحتية والمشاريع الهندسية.

نجاح تنظيمي

حققت الدورة الأولى للمنتدى نجاحاً كبيراً من حيث التنظيم الجيد والدقيق، والحضور الكبير الذي تجاوز 1500 مشارك، 70% منهم من فئتي المديرين التنفيذيين ومديري المشاريع، وكذلك التنوع في المواضيع والفعاليات والانشطة التي أقيمت خلال فترة المنتدى التي ناقشت مواضيع إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية، إضافة إلى إدارة المشاريع في المجالات الفنية والرياضية والطاقة والاستدامة، توزعت على خمس ورش عمل وسبع حلقات نقاشية و18 جلسة متزامنة، وبلغ عدد المتحدثين في المنتدي 56 متحدثاً.