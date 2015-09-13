نهيان وحمدان بن مبارك يؤكدان ضرورة الحفاظ على تراث الإمارات الأصيل

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أمس معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2015»، الذي تقام فعاليات دورته الـ13 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتجول معاليه في أقسام وأجنحة المعرض المختلفة، والتي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في رياضات الصيد والفروسية، واستمع لإيجاز قدمه المشاركون في الدورة التي تشهد هذا العام المزيد من المشاركات المتميزة من شركات متخصصة في عرض مستلزمات رياضة الفروسية وتربية الخيول وأدويتها، ومعدات الرماية والبنادق والأسلحة، وهيئات ومؤسسات وجمعيات عالمية مختصة بالصيد والفروسية وأدوات صيد الأسماك والمزارع السمكية وتجهيزات الأنشطة البحرية المختلفة.

وأبدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إعجابه بالمعرض وحجم المشاركة فيه، متمنيا لكافة المشاركين والزوار الاستمتاع بما يقدمه المعرض والذي عكس تطورا ملحوظا وكبيرا في هذا المجال.

وأشاد معاليه بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم التراث والمحافظة عليه، وبالدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات، لإنجاح فعاليات المعرض، ولفت إلى أن المعرض يعد مناسباً جداً لقضاء وقت جميل والاستمتاع بمعروضاته التي تحيي رياضة الآباء والأجداد، مؤكداً على أن الأعداد الكبيرة من الحضور، سواء المشاركين من الشركات أو الزوار، يعد أكبر دليل على نجاح معرض الصيد والفروسية لهذا العام، وأنه حقق الأهداف المطلوبة من تنظيمه، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على تراث الإمارات وحضارتنا الأصيلة.

ونوه معاليه إلى أن رياضة الصيد تعد رياضة محلية خاصة بالمنطقة، مؤكداً على أن كثرة الزوار والمهتمين بمنتجات المعرض من دول مجلس التعاون، يفسر الاهتمام الشديد لمواطني المنطقة بهذه الرياضة ومستلزماتها، الأمر الذي يعكس تراثهم وحضارتهم وطبيعتهم الأصيلة. وثمن الفعاليات التراثية التي تقام على هامش المعرض وتنوعها، والتي تلقى إعجاب الزوار والمهتمين، الأمر الذي يؤكد على تطور رياضة الصيد والفروسية في الدولة التي حققت تقدما كبيرا فيها وفي المحافظة على التراث.

اشادة

من جهته أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته وتفقده أجنحة وأقسام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي تختتم فعالياته اليوم، بالمستوى الكبير الذي وصل إليه المعرض بعد أن حقق نجاحات متواصلة. وأثنى معاليه على التنظيم الرائع الذي يتيح الفرصة بشكل منظم وجيد لآلاف الزوار، الذين باتوا ينتظرون الحدث سنويا للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برياضات الصيد والفروسية.

وأكد معاليه أن تنظيم المعرض الدولي للصيد والفروسية السنوي، يمثل تظاهرة تراثية عريقة ترسخت جذورها في دولة الإمارات، وجسدت في الوقت نفسه حرص قيادة البلاد على تراث الوطن الأصيل، معربا عن فخره واعتزازه بالمكانة الرائدة التي تبوأها معرض الصيد والفروسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد على أهمية إبراز الجوانب التراثية والحضارية التي تزخر بها الدولة والترويج لها عالميا، مشيرا إلى دور المعرض في هذا المجال بعد أن بات يحظى بسمعة عالمية مرموقة جعلت منه مقصدا للعديد من الزوار والسائحين، إلى جانب الدور الرئيسي في ترسيخ المفاهيم التراثية عند الأجيال القادمة.