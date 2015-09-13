استشهاد أمين شرطة بالشرقية بعد 3 أيام من إصابته على أيدى إرهابيين

لفظ أمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة فاقوس بالشرقية، أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأحد، داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، بعد إصابته منذ 3 أيام على يد إرهابيين قاموا بالتعدى عليه بآلة حادة وسرقة سلاحه ودراجته البخارية.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية أن 3 مجهولين يستقلون دراجة بخارية نصبوا كمينا لأمين شرطة من قوة مباحث فاقوس أثناء ذهابه لعمله، وتعدوا عليه أمام عزبة كارفو التابعة لقرية طوخ بأبوكبير، وقاموا بإصابته بآلة حادة أفقدته الوعى وتم سرقة سلاحه ودراجته البخارية ولاذوا بالفرار فيما تم تحويل أمين الشرطة من مستشفى أبوكبير العام إلى مستشفى خاص بالزقازيق وحالته خطرة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى يفيد بلاغا بوصول "أيمن محمد سالم" 38 سنة مقيم طوخ أبوكبير ويعمل أمين شرطة بمباحث فاقوس لمستشفى أبوكبير العام مصاب بنزيف داخلى.

وتبين من التحريات قيام مجهولين أمام عزبة كافور باستيقاف أمين الشرطة أثناء توجه لعمله صباح الأربعاء الماضى، والتعدى عليه بآلة حادة وسرقة سلاحه الميرى ودراجته البخارية ولاذوا بالفرار ـوأفاد مصدر أمنى أن الحادث سياسى.