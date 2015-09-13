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جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الواجب بمسقط رأسه بأبوكبير بالشرقية

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جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الواجب بمسقط رأسه بأبوكبير بالشرقية جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الواجب بمسقط رأسه بأبوكبير بالشرقية
أفاد مصدر بمديرية أمن الشرقية، أنه سوف يتم تشييع جثمان أمين الشرطة "أيمن محمد سالم" من قوة مباحث مركز شرطة فاقوس بالشرقية، والذى لفظ أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الأحد، داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، بعد إصابته منذ3 أيام على يد مجهولين قاموا بالتعدى عليه بآلة حادة وسرقة سلاحه ودراجته البخارية، فى جنازة عسكرية يحضرها قيادات أمن الشرقية. بمسقط رأسه بأبوكبير.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية إخطارا من المقدم محمد صديقى نائب مأمور أبوكبير، يفيد بلاغا بوصول "أيمن محمد سالم" 38 سنة مقيم طوخ أبوكبير ويعمل أمين شرطة بمباحث فاقوس، لمستشفى أبوكبير العام مصابا بنزيف داخلى.

وتبين من التحريات قيام مجهولين أمام عزبة كافور باستيقاف أمين الشرطة أثناء توجهه لعمله صباح يوم الأربعاء، والتعدى عليه بآلة حادة وسرقة سلاحه الميرى ودراجته البخارية ولاذوا بالفرار ـ وأفاد مصدر أمنى أن الحادث سياسى.

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