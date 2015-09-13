الصحة: 10270 حاجا مصريا ترددواعلى العيادات الخارجية بمكة والمدينة

قال الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية المصرية للحج بوزارة الصحة، إنه حتى الساعة العاشرة من مساء أمس السبت لا يوجد أية أمراض وبائية بين الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة، لافتا إلى أن عدد الحالات التى ترددت على العيادات الخارجية التابعة للبعثة الطبية بلغت 10270 حالة حتى الآن، منهم 8970 حالة بمكة المكرمة، 776 حالة بالمدينة المنورة 524 حالة بمدينة جدة.

وأشار الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية بوزارة الصحة فى بيان له اليوم، إلى أن عدد الحالات التى تم دخولها إلى المستشفيات السعودية هم 31 حالة، مازال يخضع 20 حالة منها للعلاج بينما خرجت 11 حالة بعد تحسنها و 19 حالة خضعت لجلسات الغسيل الكلوى، بالإضافة الى أربع حالات وفاة بسبب الهبوط الحاد فى الدورة الدموية.