مش كلها واحد.. عمليات تصحيح الإبصار تختلف من مريض لآخر

تعتبر جراحات تصحيح الإبصار من أكثر الجراحات المنتشرة ويتم اجراء هذا النوع من الجراحات لتصحيح الأخطاء البصرية والتى تشمل قصر أو طول النظر أو الاستجماتزم التى طرأت على عين المريض.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور خالد قطب استشارى طب وجراحة العيون وزميل كلية الجراحين الملكية، أن تعرض العين لبعض المشاكل يصيبها بضعف الرؤية وهذا ما يجعل المريض فى حاجة دائمة لاستخدام النظارة الطبية او العدسات اللاصقة حتى يستطيع الرؤية بوضوح.

ويتابع استشارى طب وجراحة العيون، أن هناك العديد من أنواع جراحات العيون، ويتم تحديدها للمريض على حسب ما يحتاجه، وتنقسم جراحات تصحيح الابصار لجراحات القرنية وجراحات زراعة العدسات، وتشمل جراحات القرنية " الليزر، الليزك، ليزك بصمة العين، الفيمتوليزك و الفيمتو سمايل"، أما بالنسبة لجراحات زراعة العدسات فتنقسم الى زراعة عدسات أمامية على قزحية العين أو عدسات خلفية يتم زراعتها على عدسة العين كما يتم فى بعض الحالات استبدال عدسة العين بعدسة تعويضية أخرى حتى يستطيع المريض الرؤية بوضوح.

ويؤكد زميل الجراحين الملكية، أنه يتم تحديد الجراحة الأنسب لكل مريض على حدى، حيث يتم عمل فحص شامل للعين من قياس للنظر وقياس لحده الابصار وعمل رسم لقرنية العين وقياس لسمك قرنية، ويتم على اساس هذه الفحوصات اختيار الجراحة الأنسب لكل حالة.