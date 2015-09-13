تجديد حبس متهم بإحراز بندقية آلية 15 يوما بسوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس المتهم محمد – أ – ع 29 سنة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز بندقية آلية بدون ترخيص بدائرة المركز.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم بندقية آلية بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه وبحوزته السلاح الآلى وعدد من الطلقات.

وبمواجهة المتهم اعترف المتهم بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.