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الدكتور مروان سالم يكتب: هل تحتوى مشروبات الطاقة على السائل المنوى للثور؟

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الدكتور مروان سالم يكتب: هل تحتوى مشروبات الطاقة على السائل المنوى للثور؟ الدكتور مروان سالم يكتب: هل تحتوى مشروبات الطاقة على السائل المنوى للثور؟
سؤال تداولته وسائل التواصل الاجتماعى عن احتمالية احتواء مشروبات الطاقة على دهون أو سوائل منوية مستخلصة من حيوان الثور، والإجابة بطريقة علمية ومباشرة، تكمن فى أن مشروبات الطاقة، بالفعل أصبحت موضة جديدة انتشرت بين الشباب وخاصة المراهقين، وأصبحت أيقونة للشعور بالطاقة والنشاط والرجولة للأسف، وهو أمر مناف لطبيعتها وموادها.

أما عما يخص المواد المكونة لمشروبات الطاقة، فتكمن فى أن الحقيقة أن مادة التورين، وهى أحد أهم المكونات الرئيسية لمشروبات الطاقة بالفعل هى عبارة عن حمض أمينى هام مكون وأساسى فى بناء العضلات فى الجسم، وتساعد الرياضيين بالفعل فى هذا الصدد، وتستخرج من السائل المنوى للثور ومن خصيتى الثور والعصارة الصفراوية أيضا، كذلك تستخرج من الأمعاء.

وتتواجد هذه الأحماض بشكل فاعل أيضا فى اللحوم والأسماك، ولكن من الممكن أن تحضر أيضا كميائيا ومعمليا، لذا يمكن إعدادها بطرق صناعية، وهذا ما اكدت عليه الشركة المصنعة أن مادة التورين المستخدمة هى صناعية ومخلقة كميائيا ولكن خطورة هذه المادة تتمثل فى زيادة تركيزها فى الدم والتى قد تؤدى إلى تشنجات خصوصا أن نسبتها ضئيلة فى الإنسان الطبيعى.

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مصر 365