رسميا.. طرح دواء جديد لعلاج الآثار الجانبية الناجمة عن العلاج الكيماوى

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخراً على تداول عقار جديد لعلاج بعض الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيماوى الذى يخضع له مرضى السرطان.

ويعرف العلاج الجديد باسم فاروبى Varubi ، ويحتوى على المادة الفعالة رولابيتانت rolapitant، وثبت أنه يساهم فى الوقاية من الشعور بالغثيان وحدوث القيىء الناجم عن العلاج المضاد للسرطان.

وأوضح التقرير الذى نشر على موقع "FDA" أن المرضى غالباً ما يشعرون بهذه الأعراض عقب الخضوع للعلاج الكيماوى بـ ٢٤ ساعة، وقد تستمر آثارها لمدة طويلة تصل إلى ١٢٠ ساعة، وتتسبب هذه الأعراض حال استمرارها فترة طويلة إلى الإصابة بالجفاف وفقدان الوزن والمعاناة من أعراض سوء التغذية، وهو ما يؤدى إلى احتجاز المرضى بالمستشفيات.

ويوجد العقار الجديد فى صورة أقراص يحصل عليها المريض عن طريق الفم، وتم التأكد من فاعليته وآمانه عقب خضوع ٢٨٠٠ مريضاً للتجارب الإكلينيكية ، وكانت النتائج إيجابية للغاية.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى يتسبب فيها العقار:انخفاض كريات الدم البيضاء والشعور بالدوخة وضعف الشهية والزغطة.

وتمتلك شركة Tesaro، التى تتخذ من ولاية ماساتشوستس الأمريكية مقراً لها، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.