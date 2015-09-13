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اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة 3 متهمين بأحداث عنف قرية ناهيا

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اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة 3 متهمين بأحداث عنف قرية ناهيا اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة 3 متهمين بأحداث عنف قرية ناهيا
تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، ثانى جلسات محاكمة كل من عبد الرحمن محمد محمد صلاح، وعمر الحسينى عنتر محروس، ومحمود شحاتة إبراهيم معوض، والمتهمين فى القضية رقم 3235 لسنه 2015 جنوب الجيزة والمعروفة بـ"أحداث ناهيا".

وكان أمر الإحالة قد أسند للمتهمين تهم، التجمهر والأضرار بالسلم العام وحيازة أسلحة نارية وبيضاء و الاعتداء على المواطنين، واستعراض القوة و ترويع المواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقطع الطريق الزراعى.

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