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جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش

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جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، وسكرتارية جمال محمد على، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام السيد. م. ح بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365