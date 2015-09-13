بالفيديو: جدول أسبوعي لتدبير البيت

تقضي غالبية السيدات وقتها في تنظيف البيت، إلا أن التخطيط والتنظيم يختصر عليها الوقت والجهد. لذا، لا بد لك من الالتزام بجدول أسبوعيّ لتوزيع أعمال البيت على أيام الأسبوع، وفق الخطة المقترحة من "سيدتي. نت"، الآتية:

* الاثنين: خصّصي هذا اليوم للغسيل، وقومي بتغيير ملاءات الأسرة من خلال نزع الشراشف والأغطية وتبديلها، وتهوئة مراتبها من خلال وضعها في الخارج وتعريضها لأشعة الشمس.

كيف تتخلّصين من الرطوبة في المنزل؟

* الثلاثاء: قومي بتكنيس السجاد، وغسل ستائر غرف المنزل كافة.

* الأربعاء: احرصي على تنظيف غرف النوم وترتيب خزائن الملابس.

* الخميس: نظّفي الحمّامات، وعقميها جيداً.

* الجمعة: استمتعي بإجازة مريحة مع عائلتك.

* السبت: نظفي أرضية وأثاث و"اكسسوارات" غرفة المعيشة والصالون.

* الأحد: نظفي المطبخ كلياً، مع إمكانية تحضير أطباق عدةّ للأسبوع.

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