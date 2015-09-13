اليوم.. نظر استشكال بطلة كليب "سيب أيدى" على حكم حبسها 6 أشهر

تنظر اليوم الاحد، محكمة مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء السيد وعضوية المستشارين أحمد شوقى ومحمد رشوان، وسكرتارية صابر صبحى، الاستشكال المقدم من عبده محمد محام المتهمة رضا الفولى بطلة كليب "سيب إيدى"، لوقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر لحين الفصل فى الطعن المقدم من المحامى، أمام محكمة النقض.

كانت نيابة العجوزة برئاسة أحمد دبوس، وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة أحالت "رضا الفولى" ومخرج الكليب والموديل للمحاكمة العاجلة أمام الجنح بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث الآداب إخطارًا من النيابة، بضبط وإحضار المتهمة بتصوير فيديو كليب يحوى مشاهد خارجة وفاضحة، فتشكل فريق بحث وتحرى وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى "كافيتيريات" المهندسين.

- 13 سبتمبر.. نظر استشكال بطلة "سيب إيدى" على حبسها 6 أشهر للتحريض على الفسق