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سامح عاشور: الحكومة الجديدة "عمرها قصير" وستستقيل بعد انتخاب البرلمان

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سامح عاشور: الحكومة الجديدة "عمرها قصير" وستستقيل بعد انتخاب البرلمان سامح عاشور: الحكومة الجديدة "عمرها قصير" وستستقيل بعد انتخاب البرلمان
قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن الجديدة التى يشكلها المهندس شريف إسماعيل بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب "عمرها قصير" وستتقدم باستقالتها بمجرد انتخاب البرلمان.

وأشار "عاشور"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بمجرد إجراء انتخابات مجلس النواب المرتقبة وتشكيل المجلس سيتم تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور، موضحا أن حكومة "إسماعيل" وقتها قصير، مؤكدا أنه كان من المكن أن تظل الوزارة المستقيلة مسيرة للأعمال حتى انتخاب البرلمان، وتابع: "يمكن القيادة السياسية لديها أسباب أخرى ليست متاحة أمامنا الآن".

- "المحامين" تعد مذكرة لتقديمها للرئاسة لإصدار قانون الإدارات القانونية

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مصر 365

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