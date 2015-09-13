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بالأسماء..حزب النور يدفع بـ7 مرشحين لخوض انتخابات البرلمان بالغربية

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بالأسماء..حزب النور يدفع بـ7 مرشحين لخوض انتخابات البرلمان بالغربية بالأسماء..حزب النور يدفع بـ7 مرشحين لخوض انتخابات البرلمان بالغربية
أكد الدكتور عادل زيان أمين اللجنة الإعلامية لحزب النور بالغربية أن حزب النور دفع بعدد 7 مرشحين فقط لخوض انتخابات البرلمان.

وقال "زيان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مرشحى حزب النور هم: أحمد القطان عن دائرة بندر المحلة، ومحمود عمارة عن دائرة مركز المحلة، وطارق هلال عن دائرة مركز طنطا، وياسر عبد الغنى عن دائرة كفر الزيات، ومحمد أبو حبيب عن دائرة سمنود، ومحمد نصر الدين عن دائرة قطور، وماهر نصير عن مركز زفتى.

وكان أحمد القطان أمين عام حزب النور بالغربية، قد أعلن أن الحزب سينافس على 40% فقط من مقاعد المحافظة، مطالبا الجميع بالتزام النزاهة والشفافية واحترام ما تسفر عنه نتيجة الصندوق الانتخابى .

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات بالغربية قد أغلقت باب تقديم أوراق المرشحين ظهر أمس السبت، فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

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