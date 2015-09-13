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مباحث التموين تضبط 14 طن لحوم فاسدة بالقاهرة والجيزة قبل عيد الأضحى

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مباحث التموين تضبط 14 طن لحوم فاسدة بالقاهرة والجيزة قبل عيد الأضحى مباحث التموين تضبط 14 طن لحوم فاسدة بالقاهرة والجيزة قبل عيد الأضحى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث ، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للمواطنين بالأسواق، حيث تم التحفظ على 5 أطنان من اللحوم لدى أحد المحلات بالجيزة، إضافة إلى ضبط 9 أطنان غير مطابقة للمواصفات القياسية لدى بعض المحلات بالقاهرة، وتم تحرير محضر، وجار عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن محاولة بعض أصحاب محلات الجزارة ببيع لحوم غير مطابقة للمواصفات، وتضر بالصحة العامة وأنه تم تشكيل مجموعات عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفين والتحفظ على المنتجات غير الصالحة.


>- ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها فى نجع حمادى
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مصر 365

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