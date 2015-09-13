"البحر الأحمر" تستضيف غدا المؤتمر السابع لرؤساء الإنتربول بمشاركة 18دولة

توافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على استضافة مديرية أمن البحر الأحمر للاجتماع السنوى السابع لرؤساء المركزية الوطنية لمنظمة الإنتربول فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الفترة من غد الإثنين الموافق 14 إلى 16 من سبتمبر الجارى.

وقالت مديرية أمن البحر الأحمر، فى بيان لها، إن وزير الداخلية وافق على استضافة مديرية أمن البحر الأحمر لاجتماع السنوى السابع للإنتربول بمشاركة 18 دولة وبعض المنظمات الدولية المختلفة.

ومن المقرر أيضا مشاركة ممثلين عن جامعة نايف للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة بهدف تفعيل اّليات التعاون الدولى وصولا إلى أعلى مستويات مكافحة الجريمة والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى.

وبحسب البيان فقد كلف وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر اللواء عادل تونسى، بإلقاء كلمتى الافتتاح والختام يومى 14و16من شهر الجارى، وحضور فعاليات المؤتمر على توصياته وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بفندق سيتادل أزور.

من جانبه صرح اللواء عادل تونسى مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر بأن كل أجهزة الأمن بمصر عازمة من خلال هذا المؤتمر على إثبات الذات أمام كل التحديات بالمواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب والتكفير.

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