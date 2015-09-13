"البحوث الفلكية": غرة "ذو الحجة" غدًا.. ووقفة عرفات 22 سبتمبر

قال الدكتور أبو العلا محمد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن شهر ذو القعدة سيكون 29 يومًا، حيث ستكون نهايته اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر.

وأضاف الدكتور أبو العلا أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول أيام شهر ذو الحجة سيكون غدًا الاثنين 14 سبتمبر، موضحًا أن وقفة عرفات ستوافق يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، وسيكون عيد الأضحى المبارك الأربعاء 23 سبتمبر.

وأشار إلى أن هلال ذو الحجة سيولد بعد حدوث الاقتران فى الساعة الثامنة والدقيقة 41 صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، غدًا يوم الرؤية، وسيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفى مدينة القاهرة لمدة 5 دقائق، وفى باقى محافظات الجمهورية لمدد تتراوح ما بين 5 و7 دقائق، أما باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 2 و14 دقيقة.