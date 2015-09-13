طلاب معهد بنها يتقدمون بشكوى لوزير التعليم العالى لعدم قبولهم بـ"التمريض"

تقدم العشرات من طالبات معهد التمريض بعد الثانوية العامة ببنها، بشكوى لوزارة التعليم العالى، وذلك لعدم قبولهم بكلية التمريض حتى الآن، بالرغم من اجتيازهم اختبار القدرات الخاصة بالكلية ونجاحاهم فى الاختبارات على حد قولهم.

وناشد الطلاب محافظ القليوبية ووزير التعليم العالى، بالنظر إلى مشكلتهم نظرة من أجل قبولهم فى الكلية، وعدم ضياع مستقبلهم، حيث إنهم حصلوا على درجات عالية بامتحان القدرات، ولكن تم التلاعب فى النتيجة، على حد قول الطلاب.

وكان قد نظم العشرات من طلاب كلية التمريض بجامعة بنها وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضى داخل مبنى كلية التمريض وقفة مماثلة، اعتراضا على عدم قبولهم فى الكلية بعدما قضوا مدة شهرين فى الكلية.

وأكد طلاب مدرسة التمريض، أنهم خريجى معهد التمريض، والتى تبلغ مدة الدراسة بها سنتين، ولهم الأحقية فى الكلية خاصة بعد حصولهم على مجموع يؤهلهم لدخول الكلية، مؤكدين أنه فى حالة رفض قبولهم بالكلية سيتم تصعيد الموقف بالاعتصام داخل الكلية، لحين تحقيق المطالب بدخول جميع الطلاب المرشحين لكليات التمريض على مستوى الجمهورية.