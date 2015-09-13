أخبار عاجلة

طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المشرف على الحج بكفر الشيخ: حجاج الجمعيات بخير ولا توجد بينهم إصابات

Google+ Print
المشرف على الحج بكفر الشيخ: حجاج الجمعيات بخير ولا توجد بينهم إصابات المشرف على الحج بكفر الشيخ: حجاج الجمعيات بخير ولا توجد بينهم إصابات
أكد أحمد عبده نصار، المشرف على بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بكفرالشيخ، أن جميع حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة فى الحرم المكى بصحة جيدة ولا توجد بينهم إصابات.

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية، أن عدد حجاج الجمعيات فى المحافظة بلغ 305 ولم تقع بين حجاج الجمعيات، أى إصابات أو وفيات بسبب سقوط الرافعة فى ساحة المسجد الحرام يوم الجمعة.

وقال إن حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء كفر الشيخ قد مكثوا بالمدينة المنورة خمسة أيام، وتوجهوا لأداء فريضة العمرة أمس الأول الخميس الماضى بالمسجد الحرام، ولم تقع أى إصابات بينهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365