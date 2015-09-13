المشرف على الحج بكفر الشيخ: حجاج الجمعيات بخير ولا توجد بينهم إصابات

أكد أحمد عبده نصار، المشرف على بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بكفرالشيخ، أن جميع حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة فى الحرم المكى بصحة جيدة ولا توجد بينهم إصابات.

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية، أن عدد حجاج الجمعيات فى المحافظة بلغ 305 ولم تقع بين حجاج الجمعيات، أى إصابات أو وفيات بسبب سقوط الرافعة فى ساحة المسجد الحرام يوم الجمعة.

وقال إن حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء كفر الشيخ قد مكثوا بالمدينة المنورة خمسة أيام، وتوجهوا لأداء فريضة العمرة أمس الأول الخميس الماضى بالمسجد الحرام، ولم تقع أى إصابات بينهم.