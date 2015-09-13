اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث جامعة الأزهر"

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر"، المتهمين بتنظيم تجمهر بغرض الاتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر.

كانت النيابة العامة، وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر، الغرض منه الاتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.