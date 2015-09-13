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وزير داخلية لبنان: إسقاط النظام "غير واقعى" ودولة عربية وراء شغب بيروت

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وزير داخلية لبنان: إسقاط النظام "غير واقعى" ودولة عربية وراء شغب بيروت وزير داخلية لبنان: إسقاط النظام "غير واقعى" ودولة عربية وراء شغب بيروت
قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، إن المطالبة بإسقاط النظام فى لبنان أمر غير واقعى فى بلد طائفى ولا يمكن القبول بوضع قانون انتخابى أو انتخاب برلمان جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد "المشنوق"، خلال حديثه لبرنامج "بصراحة" مع الإعلامية زينة اليازجى على قناة سكاى نيوز عربية، أنه لن يكشف عن اسم الدولة العربية التى قال إنها تقف وراء عمليات الشغب فى لبنان.

وحول الوضع فى سوريا، قال وزير الداخلية اللبنانى، إن روسيا تريد حلا فى سوريا على طريقتها وهو مرحلة انتقالية تبدأ بالأسد وتنتهى بدونه.

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