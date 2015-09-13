بالفيديو - إلى الصدارة .. الأهلي يفوز على الملعب المالي وينتظر ' الخصم الذي لا يشعر به الناس '

حلق نسر الأهلي بصدارة المجموعة الأولى في الكونفدرالية بعدما فاز على حساب الملعب المالي 1-0.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البديل عمرو جمال في الدقيقة 75.

ليصل الأهلي إلى النقطة 13 في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الذي قلب طاولة الترجي التونسي.

وبعد تأمين صدارة المجموعة أصبح المنافس الأقرب لمواجهة الأهلي هو أورلاندو بيراتس والذي يدخل مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية أمام الزمالك.

وكان فتحي مبروك المدير الفني للأهلي قد خصص في حديثه قبل لقاء الملعب المالي عن فريق أورلاندو قائلا: " لا أعلم لماذا لا يشعر الناس بفريق مثل أورلاندو ويقللون منه فهو فريق قوي ومواجهته ستكون صعبة وأيضا أعتبره مرشحا للفوز بالبطولة".

البداية

الأهلي دخل المباراة بهدف تحقيق الانتصار ولا غير لأجل الصدارة فلعب ماليك إيفونا كأساسي لأول مرة بجوار عماد متعب.

في الوسط شارك عبد الله السعيد وحسام عاشور ورمضان صبحي ومؤمن زكريا.

ودفاعيا لم يختلف الحال فظهر أسم أحمد فتحي كظهير أيمن مع قلبي دفاع سعد سمير ومحمد نجيب وتواجد صبري رحيل ظهير أيسر.

وغابت تماما كل الفرص حتى ظهر عماد متعب ليهدر أكثر من فرصة محققة وسط استغراب من في الملعب.

مؤمن ومتعب !

مؤمن زكريا ظهر أولا فكاد أن يصنع لماليك إيفونا لولا أن رأسية الأخير في القائم.

قبل أن يعود مؤمن ويسجل الهدف الأول للأهلي قبل أن يلغيه الحكم بسبب لمسة يد رغم احتفال اللاعب بالهدف. (span Class='NewsSubTitleText'>شاهد اللقطة)

الدقيقة 35 أهدر متعب فرصة أولى محققة بعدما فضل التسديد على التمرير.

بعدها وبالتحديد في الدقيقة 37 من جديد أهدر متعب فرصة محققة للأهلي ولكن هذه المرة أسهل من السابقة والتي فضل هذه المرة وضعها "لوب" في المرمى ولكن لم يحدث ذلك.

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لينتهي الشوط الأول سلبيا.

شوط الفرص

في الشوط الثاني تناوب لاعبو الأهلي على إضاعة الفرص.

إيفونا يسدد مرة في يد الحارس ومرة خارج المرمى ومرة في القائم بنهاية المباراة

عبد الله السعيد تسديداته لا تجد طريقها إلى المرمى.

ولإدراك الموقف تدخل فتحي مبروك بعد مرور ساعة من اللعب ليدفع بعمرو جمال بدلا من عماد متعب.

وفي الدقيقة 75 نجح البديل عمرو جمال في إحراز أول أهداف الأهلي في شباك الملعب المالي وهدف الفوز.

عرضية يلمسها إيفونا ويحولها عمرو جمال في الشباك والهدف الأول للأهلي.

انتصار أوصل الأهلي إلى النقطة 13 في انتظار منافسه في نصف نهائي البطولة على أني يلعب لقاء العودة على ملعبه.

شاهد هدف انتصار الأهلي أمام الملعب المالي