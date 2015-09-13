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عمرو جمال: الاحتفال مع عبد الظاهر؟ أخبرني أنني سأسجل من أول فرصة

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عمرو جمال: الاحتفال مع عبد الظاهر؟ أخبرني أنني سأسجل من أول فرصة عمرو جمال: الاحتفال مع عبد الظاهر؟ أخبرني أنني سأسجل من أول فرصة

قال عمرو جمال مهاجم الأهلي إن سبب احتفاله مع أحمد عبد الظاهر على مقاعد البدلاء بعد تسجيل هدف فوز فريقه على الملعب المالي كان سببه توقع الأخير بإحرازه الهدف.

وسجل عمرو جمال برأسية في شباك الملعب المالي جعلت رصيد الأهلي في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.

وأضاف عمرو جمال عبر قناة (beIN sports) يوم السبت "سبب تراجع الأداء هو فترة الراحة والإجهاد الذي أصاب اللاعبين من رحلة تشاد بجانب عناصر لم تحصل على راحة لتلاحم الموسم".

وتابع "الأهم هو تحقيق الفوز.. وسعيد بالتسجيل من أول فرصة، وهذا سر احتفالي مع عبد الظاهر لأنه قال أنني سأسجل من أول كرة تصل إليّ أمام مرمى الملعب المالي. وقد كان".

وتحدث عمرو جمال عن المنافس قائلا: "فريق الملعب كان صعبا.. ويستحق أن يكون موجودا في نصف النهائي لكن هذه كرة القدم".

وأتم "سوء التوفيق كان ملازما لنا".

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