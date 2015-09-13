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مؤتمر مبروك: كنت أعرف أننا لن نفوز بنتيجة كبيرة.. ولم أقلق من عاشور

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مؤتمر مبروك: كنت أعرف أننا لن نفوز بنتيجة كبيرة.. ولم أقلق من عاشور مؤتمر مبروك: كنت أعرف أننا لن نفوز بنتيجة كبيرة.. ولم أقلق من عاشور

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن توقع صعوبة المباراة التي جمعت فريقه بالملعب المالي وأنه لن يحقق الفوز بنتيجة كبيرة خلالها.

وكان الأهلي قد تغلب على الملعب المالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات في الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث مبروك عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا:"توقعت صعوبة المباراة وأن النتيجة لن تكون كبيرة".

وأضاف"أضعنا العديد من الفرص ولذلك كل تبديلاتي جاءت هجومية من أجل تسجيل أهدافا في مرمى الفريق المالي".

وأكمل"المباراة جعلتني أطمئن على كل اللاعبين والصفقات الجديدة".

أما عن تصدر الأهلي لمجموعته تحدث مدرب المارد الأحمر"كان أمر طبيعي أن نكون في صدارة المجموعة فنحن نسعى للفوز دائما وهدفنا الفوز بالكونفدرالية للعام الثاني على التوالي".

وبسؤاله عن إشراكه لحسام عاشور في المباراة على الرغم من أن حصوله على إنذار من الممكن أن يكلفه الغياب عن الدور نصف النهائي.

علق مبروك"لم أشك للحظة في عاشور بأنه قد يحصل على إنذار وبالتالي يحرمنا من جهوده في نصف النهائي، فالخبرات التي يمتلكها جعلتني أقرر إشراكه في اللقاء".

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