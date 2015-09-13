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الأهلي يفسر سبب تذبذب الأداء أمام الملعب المالي

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الأهلي يفسر سبب تذبذب الأداء أمام الملعب المالي الأهلي يفسر سبب تذبذب الأداء أمام الملعب المالي

فسر علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي سبب تذبذب أداء فريقه أمام الملعب المالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان الأهلي قد تغلب على الملعب المالي بهدف دون رد سجله عمرو جمال ليتصدر المارد الأحمر المجموعة الأولى بالكونفدرالية بفارق الأهداف عن النجم الساحلي.

وتحدث عبد الصادق عقب المباراة قائلا:"الأداء تأثر بحسم الأهلي للصعود للدور نصف النهائي مبكرا قبل لقاء الفريق المالي".

وأضاف"لكن أهم شيء هو أننا استطعنا تصدر المجموعة ومواصلة هدفنا بالفوز بالكونفدرالية للعام الثاني على التوالي".

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فيديو اليوم السابع