أمام أورلاندو.. هل يحقق الزمالك رقما جديدا للأندية المصرية بالبطولات الإفريقية؟

بعد ختام ناجح لجوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على المستوى المحلي محققا عدة أرقام لأول مرة.. سيكون على موعد مع تحقيق رقما جديدا حال اجتيازه محطة أورلاندو بايرتس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتنطلق مواجهة الزمالك مع أورلاندو في الثامنة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت ويتصارع الفريقان على صدارة المجموعة الثانية.

فمتصدر المجموعة الثانية يضمن خوض إياب نهائي الكونفدرالية على ملعبه ووسط جمهوره.. لكنه سيلتقي مع النجم الساحلي (وصيف المجموعة الأولى) في إياب نصف النهائي بتونس.

عموما، الزمالك وأورلاندو كلاهما جمع 12 نقطة لكن الفارس الأبيض يتفوق على بطل جنوب إفريقيا بسبب فوزه خارج الملعب 2-1.

الخسارة فقط بالنسبة للزمالك تجعله وصيفا للمجموعة ويصطدم بالأهلي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

الرقم القياسي

ماذا عن الرقم الجديد الذي لم تحققه الأندية المصرية واقترب منه الزمالك؟ FilGoal.com يجيب من خلال سجل نتائج الفرق المصرية في دور المجموعات بالبطولات الإفريقية.

أولا) دوري الأبطال

كان أكبر عدد من النقاط حصدها فريق مصري في دور المجموعات بالبطولات الإفريقية عامة من نصيب الأهلي (14 نقطة في نسخة 2005 من دوري أبطال إفريقيا).

يليه الزمالك في نسخة 2002 التي توج بلقبها وجمع 13 نقطة في مرحلة المجموعات.. ثم الإسماعيلي الذي حصد 11 نقطة في نسخة 2003.

ثانيا) كأس الكونفدرالية

قبل بطولة العام الحالي كان الإسماعيلي هو صاحب أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد جمعه 11 نقطة عام 2005.

أيضا حرس الحدود جمع 10 نقاط في نسخة 2008 وإنبي تسع نقاط في 2009 وهو الحال بالنسبة للأهلي في العام الماضي الذي انتهى بتتويج المارد الأحمر بالبطولة.

لكن في 2015 كلا من الأهلي والزمالك حطما عدد النقاط حتى الآن في هذه البطولة.

فالأهلي جمع بعد الفوز على الملعب المالي في الجولة الختامية 13 نقطة والزمالك قبل لقاء أورلاندو حصل على 12 نقطة.

إذن ففي حالة فوز الزمالك ووصوله للنقطة 15 سيكون أكبر عدد من النقاط جمعها فريق مصري في تاريخ المشاركات بدور المجموعات.

النقاط الثلاثة أمام أورلاندو سيكون لها بعدا رقميا بالنسبة للزمالك.. فهل ينجح في تحقيقها؟

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