بالفيديو..غادة عادل :"عايزة اتباس!"

طرح الفنان تامر حسني برومو فيلمه الجديد "أهواك"، الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب، إذ كان آخر فيلم شارك فيه هو الجزء الثالث من "عمر وسلمى".

فيلم "أهواك" من المزمع عرضه في موسم الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته الممثلة غادة عادل في أول تجربة لهما معاً.

ومن خلال البرومو، يبدو أن غادة عادل تجسّد شخصية فتاة تعاني حرماناً عاطفياً، حين تصرخ قائلةً: "عايزة اتباس"، فيما يجسّد تامر حسني شخصية طبيب.

ولأول مرة، يشارك في بطولة الفيلم مع تامر حسني الممثل محمود حميدة، فيما يتولى الإخراج محمد سامي.