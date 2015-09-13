ما حقيقة إصابة رندة مرعشلي بالسرطان؟

نفت الممثلة السورية رندة مرعشلي الأنباء التي تحدثت عن إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وأن صحتها على ما يرام.

وعبر اتصال مع "راديو فن" قالت: "كنتُ مريضة صحيح، لكني تفاديت نشر الخبر لأن المرض غير خطير، وقد عانيت من كتلة سليمة ونجحت بالقضاء عليها عبر الأدوية، والدليل هو انخراطي في الساحة الفنية ومشاركتي في أكثر من عمل. فنياً، كشفت مرعشلي عن انتهائها من تصوير ثلاثية "وجع الصمت" إحدى ثلاثيات مسلسل "مدرسة الحب"، حيث تؤدي فيه شخصية مذيعة في راديو وتقدم برنامج عن الحب وتنادي به وتعتبره مدخلاً للعيش والحياة الجميلة.

من ناحية ثانية، خاضت رندة أولى تجاربها في التقديم التلفزيوني عبر برنامج "فرصة سعيدة"، وهو برنامج ترفيهي عبر مقالب كوميدية، بانتظار عرضه على إحدى القنوات العربية. وبعد غيابها الموسم قبل الماضي عن الساحة الفنية بسبب الحمل والولادة، عادت مرعشلي خلال رمضان الماضي عبر مسلسل "دامسكو" حيث اعترفت أنه لم ينل نسبة مشاهدة جيدة لأنه عرض على القناة الأرضية السورية، ولاحقاً عبر قنوات "mbc" المشفرة، مشيرة إلى أنها قدمت فيه شخصية جريئة كانت متخوفة أن تُفهم بشكل خاطئ، وألا يفصل الجمهور بينها وبين شخصيتها الحقيقية، حيث جسدت شخصية "كارول" السيدة الجميلة التي تعمل في تجارة الرقيق الأبيض تحت غطاء عروض الأزياء، وتُلاحق من قسم مكافحة الدعارة وينتهي بها الأمر إلى الإيقاع بها وبشبكتها.