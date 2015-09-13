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اليوم.. محاكمة المتهمين فى "رشوة موانئ بورسعيد"

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اليوم.. محاكمة المتهمين فى "رشوة موانئ بورسعيد" اليوم.. محاكمة المتهمين فى "رشوة موانئ بورسعيد"
تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، فى القضية المعروفة إعلاميًا "برشوة موانى بورسعيد" واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلاً من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية"، تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية، إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.

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مصر 365