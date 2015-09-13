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باحث فى الدواء: المعجنات فى الأسواق تحتوى على زبد مهدرج قاتل

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باحث فى الدواء: المعجنات فى الأسواق تحتوى على زبد مهدرج قاتل باحث فى الدواء: المعجنات فى الأسواق تحتوى على زبد مهدرج قاتل
ما أكثر المعجنات والمخبوزات والحلويات فى الأسواق، بحيث أصبحت متداولة فى كل الأفران المنتشرة فى الـأسواق، وبعيدا عن المخاطر الصحية للمخبوزات والمعجنات والتى منها رفع نسب السكر فى الدم، إضافة إلى زيادة حدة الإصابة بارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، إلا أن بعض المكونات للأنواع الرديئة منها أصبح يحتوى على زبد وزيوت غير صحية تضر بالصحة.

وفى هذا الشأن حدثنا الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، موضحا أن بعض الحلويات والمخبوزات المنتشرة فى الشوارع وتباع فى الأسواق، لها الكثير من المخاطر الصحية، نتيجة خبزها بطرق غير صحية وإضافة بعض الزبد المهدرج، ويطلق عليه مسمى زبدة مارجريين، والتى يتم تصنيعها بشكل غير طبيعي، عن طريق الهدرجة الغير صحية لها.

ومن هنا حذر الباحث فى الدواء تناول المعجنات الرديئة، وغير الموثوقة المصدر، مؤكدا على أن هذه الزبدة المهدرجة لها أخطار على المدى البعيد كثيرة، لأنها تتحول تدريجيا إلى دهون صلبة تصبح سبب فى ارتفاع الكوليسترول، كما ترفع فرص الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغيه فى المستقبل.

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مصر 365