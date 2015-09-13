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النيابة تتسلم التقرير الطبى لثلاثة متهمين حاولوا الهرب من مستشفى العباسية

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النيابة تتسلم التقرير الطبى لثلاثة متهمين حاولوا الهرب من مستشفى العباسية النيابة تتسلم التقرير الطبى لثلاثة متهمين حاولوا الهرب من مستشفى العباسية
تسلم إيهاب شريف، وكيل نيابة ثان مدينة نصر، بإشراف المستشار حسين شديد رئيس النيابة التقرير الطبى الخاص ثلاث متهمين محبوسين على ذمة قضايا قتل واغتصاب والمحجوزين بمستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية.

وكشف التقرير أن المتهمين الثلاثة وهم "أ . ف ." والمحبوس على ذمة قضية قتل و"م . أ . ا"، والمحبوس على ذمة قضية اغتصاب وقتل والمتهم "أ . أ"، والمحبوس على ذمة قضية قتل بحلوان، انهم لا يعانون أى اضطرابات نفسية أو عصيبة أثناء قيامهم بالتعدى على أفراد أمن المستشفى وإتلافهم عدد من الأبواب.

ووجهت النيابة للمتهم عدد من التهم ومنها مقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة والتعدى على أفراد أمن المستشفى، والشروع فى الهروب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بالقاهرة بلاغا من مستشفى العباسية يفيد قيام ثلاث نزلاء محبوسين على ذمة قضايا قتل واغتصاب بالتعدى على أفراد أمن المستشفى وإتلاف عدد من الأبواب لمحاولة الهرب.
>وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على النزلاء وتم إخطار النيابة العامة، والتى قامت بمعاينة مكان الواقعة وطالبت بإعداد تقرير طبى عن حالة المتهمين النفسية والعصبية .

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مصر 365