سيدة تستدرج أثرياء من جامعة الدول العربية للاستيلاء على سياراتهم بحلوان

كونت سيدة تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع 4 عاطلين للنصب على المواطنين والاحتيال عليهم من خلال استدراجهم من المناطق الراقية والاستيلاء على سياراتهم، حيث تم ضبط المتهمين بعد استدراج المتهمة لرجل أعمال من شارع جامعة الدول العربية إلى منطقة حلوان ليفاجأ بأفراد العصابة يهددونه ويستولون على سيارته ثم قاموا بدهسه أثناء هروبهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين والسيارة المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من رجل أعمال أفاد فيه باستيلاء سيدة وعدد من الأشخاص على سيارته الملاكى وإصابته نتيجة دهسه بالسيارة أثناء هروبهم.

وأفاد مقدم البلاغ أنه أثناء تواجده بشارع جامعة الدول العربية عثر على سيدة تبكى وعندما استفسر منها عن سبب بكائها لمساعدتها أكدت له أن زوجها طردها وأبناءها من مسكن الزوجية وأنها فى احتياج إلى النقود ووظيفة للإنفاق على أطفالها.

وأضاف رجل الاعمال أنه أعطاها مبلغا ماليا كمساعدة ووعدها بالبحث لها عن وظيفة، حيث يمتلك شقيقه محلا، وأكد لها أنه سيوفر لها فرصة عمل لديه، حيث أعطاها رقم هاتفه المحمول، وعقب انصرافه فوجئ بها بعد مرور عدة أيام تتصل به للاستفسار عن الوظيفة فذكر لها أنه فشل فى الحصول عليها لتطلب لقائه عقب ذلك بحجة أنها باحتياج إلى المساعدة المالية.

وقال مقدم البلاغ إنه التقى بها وأعطاها مبلغا ماليا وطلبت منه توصيلها إلى مسكنها بمنطقة "الكبرتاج" بحلوان فاستجاب لها وعقب وصولهما فوجئ بــ4 أشخاص بحوزتهم اسلحة نارية وبيضاء يهددونه ثم أجبروه على ترك السيارة وفروا هاربين بصحبة المتهمة التى تبين أنها شريكتهم وأنها خططت للجريمة، وأثناء هروبهم صدموه بالسيارة مما أسفر عن إصابته.

فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخليه مدير أمن القاهره وتم إحالة المتهمين الى النيابة حيث استمع مصطفى الحسن وكيل أول نيابة حلوان بإشراف المستشار شريف مختار رئيس النيابة لأقوال المجنى عليه ثم حقق مع المتهمة وشركائها وباشر التحقيق.