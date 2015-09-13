تجديد حبس سائق قتل والدته لرفضها إعطاءه المال لشراء الحشيش بالعياط

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط حبس "محمد.ر" 27سنة سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته "فايقة.ع" 45سنة بعد أن سدد لها 17 طعنة نافذة بالظهر، بسبب رفضها إعطاءه مبالغ مالية لشراء مخدر الحشيش.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق، بندب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليها، وطلب تحريات الأمن حول ملابسات الجريمة.

وتبين من التحقيقات الأولية للمقدم تامر صقر رئيس مباحث العياط، ومعاونيه الرائد عادل طلبة، وأحمد البدوى ومحمد أشرف، أن المتهم يدعى محمد.ر.م.ا 27 سنة سائق، وأن والديه منفصلين وتزوجت والدته فايقة.ع 45 سنة من آخر، كما تبين أنه متزوج ويقيم بمنزل آخر، إلا أنه كان يتردد عليها دائما لإقراضه مبالغ مالية وكانوا على خلافات وشجار مستمر.