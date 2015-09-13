محافظ سوهاج يدشن حملة لإزالة القمامة والمخلفات والإشغالات لمدة 15 يوما

دشن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات والإشغالات بمدينة سوهاج، حيث تستمر الحملة من اليوم لمدة 15 يوماً، ويشارك فى الحملة عدد 80 عامل و9 لوادر و30 قلاب وفرق متخصصة لقص الاشجار وسيارات غسيل ورش لتنظيف الشوارع وماكينة فرشاة تنظيف الأرصفة من مختلف مراكز المحافظة.

وتستهدف الحملة تقسيم مدينة سوهاج إلى مناطق عمل وتقسيم الأفراد على هذه المناطق ورفع تراكمات القمامة والاشغالات والمخلفات الموجودة بهذه المناطق فى نفس الوقت.

ومن جهته أكد محافظ الإقليم أن تدشين حملة عامة للنظافة بمدينة سوهاج جاء تعبيراً عن عمل نموذج لتجربة نجاح بحيث تستمر الحملة تباعاً بباقى مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتاً إلى أن منظومة النظافة منظومة مشتركة، فالإمكانيات موجودة ومتوفرة ولكن ينقصنا التخطيط لاستغلال هذه الإمكانيات وكذا الحافز للعمل لأجل الارتقاء بالمحافظة لمستوى يليق بطموح وتطلعات أبنائها.

وأضاف أن منظومة النظافة ليست فى جمع القمامة من الشوارع فقط وإنما سيتم تقسيم المنظومة على جزأين على أسس علمية أحدهما عملية فصل وتصنيف المخلفات من المنازل والآخر التعاقد مع شركة للتدوير والتخلص من النفايات الخطرة بأسلوب علمى آمن.