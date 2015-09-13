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الدستور:لم نتقدم بمرشحين فردى بالانتخابات..والتيار الديمقراطى يجتمع اليوم

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الدستور:لم نتقدم بمرشحين فردى بالانتخابات..والتيار الديمقراطى يجتمع اليوم الدستور:لم نتقدم بمرشحين فردى بالانتخابات..والتيار الديمقراطى يجتمع اليوم
أكد محمد يوسف المتحدث باسم حزب الدستور، أن الحزب لم يتقدم عنه أحد للترشح على الفردى للجنة العليا للانتخابات، وذلك نتيجة إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وما شابها من إهدار لمبادئ دستورية من تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.

وأضاف يوسف لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يشارك اليوم الأحد، فى اجتماع التيار الديمقراطى لاتخاذ موقف مشترك من الانتخابات البرلمانية.


>- اجتماع طارئ لـلتيار الديمقراطى اليوم لبحث الانسحاب من الانتخابات على الفردى

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