"شئون اللاجئين" بالأمم المتحدة: يوجد آلاف السوريين بمصر غير مسجلين لدينا

قالت مروة هاشم المتحدث الإعلامى للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إن "هناك آلاف السوريين يعيشون بمصر غير مسجلين لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين".

وأضافت هاشم، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة" المذاع على شاشة "سكاى نيوز عربية"، أن "المفوضية تقوم بتسجيل اللاجئين بالتعاون مع الحكومات عن طريق المعونة المالية ودعم المراكز المجتمعية، وإن المواطنين السوريين المسجلين بمصر عددهم 131 ألف مواطن سورى".

وتابعت، أنه ليس هناك أى إجبار للسورى أن يسجل بياناته، وأن هناك 350 ألف سورى غير مسجلين، وأنهم يحددوا وضع اللاجئين بناءً على مذكرة التفاهم بين المفوضية والحكومة.