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اتحاد العمال:"التعليم العالى" ترفض اعتماد نتائج امتحانات الجامعة العمالية

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اتحاد العمال:"التعليم العالى" ترفض اعتماد نتائج امتحانات الجامعة العمالية اتحاد العمال:"التعليم العالى" ترفض اعتماد نتائج امتحانات الجامعة العمالية
كشف على الشناوى رئيس اللجنة النقابية بالجماعة العمالية التابعة لاتحاد عمال ، عن إرسال وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق خطابًا رسميًا للجامعة، يبلغهم فيه عدم رغبة الوزارة فى اعتماد نتائج امتحانات طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالجامعة، وأكد الشناوى أن قرار الوزير جاء عقب موافقته على عمل 12 معهدًا وكلية بها تخصصات تماثل التخصصات بالجامعة العمالية.

من جانبه، طلب الدكتور رشاد عبد اللطيف رئيس الجامعة والمدير العام للمؤسسة الثقافية العمالية، فى مذكرته لوزير التعليم العالى، التى تسلمها الخميس الماضى، بضرورة إعادة النظر فى قراراه بشأن حرمان الطلاب من الالتحاق بالجامعة العمالية، كاشفًا أن وزير التعليم العالى أصدر قرارًا إداريًا آخر بعدم اعتماد نتائج امتحانات طلاب الجامعة العمالية، واصفًا القرار بـ"الخطير"، لكونه يهدد بتشريد 39 ألف طالب وطالبة فى فروع الجامعة الـ11 بالمحافظات.

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