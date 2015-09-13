مصادر بـ"القومية للأنفاق":توقيع عقد تنفيذ القطار المكهرب الشهر الجارى

أكد مصدر بالهيئة القومية للأنفاق الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية لمشروع القطار المكهرب / السلام العاشر من رمضان وتحديد المسار النهائى للمشروع، لافتا إلى أن هذا المشروع سيربط العاصمة الإدارية الجديدة، بطول 170 كم وعدد 14 محطة، وذلك بتكلفة إجمالية 1.5 مليار دولار.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إنه متوقع توقيع العقد النهائى للمشروع مع شركة افيك الصينية قبل نهاية الشهر الجارى، بعد الانتهاء من التفاوض على قائمة أسعار التنفيذ والشروط التعاقدية وطريقة الدفع وكافة الجوانب المالية الخاصة بالمشروع، لافتًا إلى أنه سوف يتم انتهاء تنفيذ هذا المشروع خلال عامين من تاريخ التعاقد.

وأضاف المصدر أن الحكومة الصينية تمول تنفيذ هذا المشروع بتكلفة إجمالية 1.5 مليار دولار، فى صورة قرض ميسر تقدمه البنوك الصينية، لافتًا إلى أن السرعة التصميمية للقطار المكهرب 120 كيلو فى الساعة، وسيتم البدء فى أعمال التنفيذ بمجرد توقيع العقد.

يذكر أن مشروع القطار المكهرب يبدأ من محطة عدلى منصور بمدينة السلام، حيث الربط بالمحطة النهائية بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، ثم يمتد مارا بمدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والروبيكى، ليتفرع من الروبيكى وصلتان إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة والثانية فى اتجاه العاشر من رمضان لتنتهى فى مدينة بلبيس بالشرقية.

- "القومية للأنفاق": انتهاء إعداد المواصفات الفنية للقطار المكهرب"السلام- العاشر".. بدء التفاوض على أسعار التنفيذ مع شركة صينية وتوقيع العقد النهائى نهاية سبتمبر.. والمشروع يربط العاصمة الإدارية الجديدة

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