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الأسماء الكاملة للمرشحين المحتملين لخوض الانتخابات البرلمانية ببورسعيد

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الأسماء الكاملة للمرشحين المحتملين لخوض الانتخابات البرلمانية ببورسعيد الأسماء الكاملة للمرشحين المحتملين لخوض الانتخابات البرلمانية ببورسعيد
ينشر "اليوم السابع" الأسماء الكاملة للمرشحين المحتملين ببورسعيد لخوض الانتخابات البرلمانية.

فى الدائرة الأولى تقدم 33 بأوراق ترشحهم، وهم محمود محمد رسمى شاهين - مستقل، عبد الرحمن إبراهيم حسن بصلة - حزب الوفد، أسامة السيد محمد موسى - مستقل، إبراهيم محمد أحمد عنبر - مستقل، محمود سعد عبد الحميد طنطاوى - مستقل، طه طه مسعد الجمل - مستقل، أمينة عبد العزيز سيد أحمد العمرى - مستقل، محمود محمد محمود حجازى - حزب النور، أحمد أحمد محمد المياح - مستقل، عماد على محمد جابر الشيخ - مستقل، محمد سعد محمد شاهين - مستقل، محمود عبده أحمد محمد حسين - مستقل، عماد اسحق عزيز مكسيموس - مستقل، سامح فوزى محمود عيد – مستقل، نبيل عوض نوار مرقص - مستقل، محمد يحيى سالم أبو السعود -مستقل، على محمد على الفقى - مستقل، ممدوح أحمد محمد هريدى - مستقل، محمد السيد أبو العطا شلبى - حماة الوطن، طارق عبد الفتاح سيد أحمد - مستقل، السيد حسن أحمد حسن السيد حسن - مستقل، السيد محمد أحمد الشافعى - مستقل، رشيد عوض محمد حطيبة - مستقل، جمعة محمد على عمر - مستقل، أحمد محمد أبو المجد - بلدى، السيد إبراهيم الصاوى - مستقل، منى على أحمد حسن - مصر الثورة، عبده السيد محمد زيتون - مستقل، أحمد محمد عبد الحميد الحسينى - مصر الثورة، محمد إبراهيم زكى مسعد حجاج - مستقل، رفعت محمد ضاحى سلطان - مستقل، وائل الشحات محمد عبد العال - مستقل، مسعد إسماعيل محمد الأمير - حزب المؤتمر.

الدائرة الثانية ضواحى وجنوب وتضم 19 مرشحا، وهم سمير إبراهيم إبراهيم إبراهيم خضير - مستقل، الحسينى محمد إبراهيم مصطفى الحسينى أبو قمر - مستقل، سليمان حميد وهدان عمارة - حزب الوفد، سامى محمد محمد الرشيدى - مستقل، عبد المتعال محمد إبراهيم محمد خلف - مستقل، مسعد حامد مصطفى المليجى - حزب السلام الديمقراطى، عثمان أحمد يوسف فياض - مستقل، محمد إبراهيم الدالى -حزب النور، حامد صالح محمود محمد صالح - مستقل، سماح طه خليل على زاهر - مستقل، أشرف رجب على معيط - مستقل، معالى حسن عبد المطلب محمد نوفل - مستقل، جمال عبد الفتاح محمد سلطان - مستقل، محمد إبراهيم أحمد الأخرس - مستقل، السيد عبده على فرج - مستقل، سليمان محمد عبد العزيز سليمان - مستقل، سليمان عبد العزيز - حزب المؤتمر، حسنى محمد عطية على - حزب مصر الثورة، عصام محمد محمد عوض القزاز - مستقل، أحمد محمد عبده أحمد - حزب الثورة المصرية.

الدائرة الثالثة وتضم 45 مرشحا بالزهور والمناخ، وهم شريف صالح محمد عبده –مستقل، عمرو السيد عبد الجليل مسعد عيادة – مستقل، أحمد محمد أحمد فرغل – مستقل، محمد كمال الدين محمد جاد – الوفد، أحمد سليمان سليمان سليمان – مستقل، و عبد السميع محمد عبد الفتاح محمود – مستقل، وأشرف جاد عبد العزيز العزبى – مستقل، السيد فهمى شحاتة عبد العال – مستقل، أحمد محمد محمد ابراهيم – مستقل، و صفوت محمد على حسن عبد الكريم – مستقل، على على إبراهيم محمد السيد دراز – مستقل، أحمد السيد أحمد ثابت الوزير - مستقل، رمضان داود رمضان خضير – مستقل، أسامة أمين خليل عبده نبهان –مستقل، حامد عبد الرحمن محمد الغنيمى مستقل، محمد عصام الدين السيد سليم - حزب الغد، محمد رافع أمين شاهين - مستقل، أيمن سليمان سليمان الديب - مصر الحديثة، السيد محمد محمد بيومى - حماة الوطن، أحمد شاكر أحمد عبد الغنى – مستقل، طه إبراهيم حماد – مستقل، العجمى أحمد أحمد أحمد فرح - مستقل، و حنان محمد سليمان الألفى – مستقل، محمد السيد فهمى السيسى – مستقل، يسرى محمد كامل محمد قناوى – مستقل، إبراهيم عوض درويش الشحات - مصر القومى، السيد مصطفى الخطيب - مستقل، وجمال مسعد أحمد مراد - الثورة المصرية، محمد رشاد محمد محمد على – مستقل، نعيمة عبد اللطيف أحمد – مستقل، السيد رجب العويضى العويضى - مصر الثورة، رانيا السادات محمد عبد الرحمن – مستقل، مصطفى أحمد يوسف – مستقل، أحمد محمد حسن الكنانى – مستقل، محمد رمضان رمضان جودة – مستقل، شريف محمد شفيق حجازى – مستقل، جمال عبد الحى الباشا - مستقل، مصطفى مسعد خضير – المؤتمر، محمد مصطفى النحاس شردى محمد شردى – الوفد، السيد على حسين التوراجى – المؤتمر، عصام زكريا شحاتة - الحركة الوطنية المصرية، وليد عاطف السيد أحمد – مستقل، إيهاب محمد كامل محمد عاشور - مستقل، عنتر الرفاعى على السيد - مستقل، مجدى حسن عيد عمار - المصريين الأحرار.

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