السعودية تحقق فى حادث سقوط الرافعة فى مكة المكرمة

قالت السلطات السعودية السبت أن مناسك الحج ستجرى كالمعتاد رغم الكارثة التى نجمت عن سقوط رافعة فى المسجد الحرام بمكة المكرمة ما اوقع 107 قتلى فى حين إكتض المسجد الحرام بالمصلين غداة الواقعة التى يستمر التحقيق فيها.

وقال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لدى تفقده المسجد الحرام "سنحقق فى الاسباب وبعدها سنعلن النتائج للمواطنين"، وفق ما اوردت وكالة الانباء السعودية الرسمية.

وكانت رافعة ضخمة سقطت الجمعة وسط عاصفة فى المسجد الحرام اثناء تواجد المصلين قبل ساعة من صلاة المغرب، ووصف شهود مشاهد فوضى عند وقوع الحادثة.