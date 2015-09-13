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التحالف الدولى ينفذ 25 غارة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق

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التحالف الدولى ينفذ 25 غارة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق التحالف الدولى ينفذ 25 غارة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق
قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم السبت، إن طائرات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة قصفت متشددى تنظيم داعش، أمس الجمعة، فى 22 غارة جوية بالعراق وثلاث فى سوريا.

وذكر البيان، أن الغارات فى العراق نفذت قرب طوز وكركوك والرمادى والموصل ومواقع أخرى وأصابت وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ودمرت مركبات ومبان وأسلحة تخص التنظيم.

وبالنسبة لسوريا قال البيان، إن غارتين استهدفتا نقاط تجميع للنفط الخام يسيطر عليها تنظيم داعش قرب البوكمال بينما استهدفت الغارة الثالثة مركبة تابعة للتنظيم قرب الحسكة.
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